Соколовский назвал два Х-фактора в матче «Зенит» — «Барселона»

Заслуженный тренер России Борис Соколовский поделился мнением о поражении «Зенита» в третьем матче серии плей-офф с «Барселоной». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 78:70 в пользу гостей. «Барселона» ведёт в серии до трёх побед 2-1.

«Баскетболисты «Зенита» — большие молодцы. В трёх матчах подряд они смогли дать бой команде, упакованной лучшими игроками, которые доступны для европейского баскетбола. Думаю, что несмотря на все проблемы, клуб из Санкт-Петербурга не сказал своего последнего слова в этой серии. Шансы на спасение ещё есть. Если говорить про третью игру, то икс-фактором стал не только Брэндон Дэвис (набрал 22 очка и 8 подборов), но и Пау Газоль. Испанский ветеран выдал пару впечатляющих отрезков. Не знаю, как к потенциальному «Финалу четырёх», но к Олимпийским играм в Токио он точно наберёт хорошую форму.

Хорошо сыграл Зубков, достойно вошли в игру Захаров, Хвостов. У Паскуаля есть баланс заигрывания легионеров и россиян. Такая тенденция радует», — цитируют Соколовского «Известия».