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Анна Седокова рассказала о неудачном свидании с Янисом Тиммой в Турции

Анна Седокова рассказала о неудачном свидании с Янисом Тиммой в Турции
Баскетбол / Евролига 0
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Известная певица Анна Седокова рассказала, как у неё неудачно прошло свидание с супругом, баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой.

По словам Седоковой, они хотели устроить романтические каникулы, остановились в дорогой гостинице и арендовали яхту. В итоге вместо ожидаемой яхты их встретила маленькая лодка. Она должна была довезти влюбленных на яхту, а там оказалась грубая женщина по имени Наталья, которая совсем не походила на праздничную хостес. Вместо фруктов паре дали непонятные сухофрукты и орехи.

«Это были очень вялые сухофрукты, я такие вялые сухофрукты не видела нигде. Я даже подумала, что сейчас нам принесут салат с капустой», — рассказала Седокова во время шоу «Контакты» на YouTube-канале Антона Шестуна.

Также певица вспомнила, что когда они поспешили покинуть яхту, распорядительница недовольно спросила у них, что им не понравилось в отдыхе.

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