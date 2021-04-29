Россия узнала соперников по чемпионату Европы. Матчи пройдут в Тбилиси

Стали известны соперники сборной России в групповом этапе Евробаскета-2022.

Российская команда встретится со сборными Испании, Турции, Грузии, Бельгии и Болгарии. Все матчи группы A пройдут в Тбилиси.

Евробаскет-2022. Группы

Группа А: Испания, Россия, Турция, Грузия, Бельгия, Болгария.



Группа В: Франция, Литва, Словения, Германия, Венгрия, Босния и Герцеговина.



Группа С: Греция, Италия, Хорватия, Украина, Великобритания, Эстония.



Группа D: Сербия, Чехия, Польша, Финляндия, Израиль, Нидерланды.

Турнир пройдёт с 1 по 18 сентября 2022 года. Помимо Грузии, турнир примут ещё три страны — Чехия, Германия и Италия. Изначально провести турнир планировалось в 2021 году, однако он был перенесён из-за пандемии коронавируса и Олимпиады в Токио, проведение которой также было отложено на год.