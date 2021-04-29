«Зенит» собирается продлить контракт с одним из лучших игроков

«Зенит» намерен продлить контракт с 34-летним форвардом Уиллом Томасом, сообщает SDNA.

По данным источника, по окончании сезона эта задача станет одной из приоритетных для руководства команды. В ближайшее время в клубе начнут работу в этом направлении. Решение обусловлено не только успешным выступлением Томаса в нынешнем сезоне, но и тем, что клуб продлил контракт с главным тренером Хавьером Паскуалем.

В нынешнем сезоне Евролиги Томас провёл 37 матчей, в которых в среднем набирал 9,5 очка, 1,4 передачи и 4,8 подбора.

В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Барселоной» санкт-петербургский клуб на своей площадке уступил со счётом 70:78. «Барселона» ведёт в серии до трёх побед 2-1.