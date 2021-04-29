«Бруклин»: месяц назад Майк Джеймс играл в России. Теперь он делает шоу у лидера Востока

В «Бруклин Нетс» отреагировали на выдающееся выступление защитника Майка Джеймса в матче с «Торонто Рэпторс» (116:113).
«Месяц назад Майк Джеймс играл в России. Вчера вечером он руководил шоу в составе команды, занимающей первое место в Восточной конференции, в ночь, когда мы обеспечили себе место в плей-офф», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Нетс» в «Твиттере».
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно на странице «Бруклин Нетс» в «Твиттере».
Джеймс провёл третий матч в составе «Нетс». Ранее он набирал 8 очков в игре против «Бостон Селтикс» и 2 очка в матче с «Финикс Санз». Майк подписал с «Бруклином» 10-дневный контракт. Американский баскетболист в апреле был отстранён от матчей ЦСКА после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Контракт Джеймса с армейцами действует до 2023 года. В межсезонье Майк снова будет считаться игроком ЦСКА.
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