«Уорриорз» уступили «Миннесоте», «Нетс» победили «Пэйсерс» благодаря 42+10 Дюранта

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» дома победила «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 126:114.
В составе победителей лучшими в игре были Рики Рубио (26 очков), Энтони Эдвардс (25 очков) и Карл-Энтони Таунс (22 очка и 11 подборов). В составе «Голден Стэйт» наиболее результативными были Стефен Карри (37 очков), Эндрю Уиггинс (27 очков) и Дрэймонд Грин (11 очков).
В другом матче игрового дня «Бруклин Нетс» на выезде победил «Индиану Пэйсерс» со счётом 130:113. У «Нетс» лучшими на паркете были Кевин Дюрант (42 очка и 10 передач), Алайз Джонсон (20 очков и 21 подбор) и Джефф Грин (14 очков). У «Пэйсерс» наиболее заметными были Крис ЛеВерт (36 очков), Эдмонд Самнер (16 очков) и Дуг Макдермотт (15 очков).
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Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Детройт» — «Даллас» (105:115), «Хьюстон» — «Милуоки» (143:136), «Оклахома» — «Нью-Орлеан» (95:109), «Денвер» — «Торонто» (121:111).
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