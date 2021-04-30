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«Уорриорз» уступили «Миннесоте», «Нетс» победили «Пэйсерс» благодаря 42+10 Дюранта

«Уорриорз» уступили «Миннесоте», «Нетс» победили «Пэйсерс» благодаря 42+10 Дюранта
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» дома победила «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 126:114.

В составе победителей лучшими в игре были Рики Рубио (26 очков), Энтони Эдвардс (25 очков) и Карл-Энтони Таунс (22 очка и 11 подборов). В составе «Голден Стэйт» наиболее результативными были Стефен Карри (37 очков), Эндрю Уиггинс (27 очков) и Дрэймонд Грин (11 очков).

НБА - регулярный чемпионат
30 апреля 2021, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
126 : 114
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рубио - 26, Эдвардс - 25, Таунс - 22, Рид - 13, Эрнангомес - 9, Макдэниелс - 8, Маклафлин - 8, Расселл - 7, Окоги - 6, Вандербилт - 2, Бисли, Дэвис, Калвер, Лейман, Ноуэлл
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Уиггинс - 27, Грин - 11, Мюлдер - 11, Бэйзмор - 10, Луни - 7, Тоскано-Андерсон - 6, Пул - 5, Ли, Манньон, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен, Убре

В другом матче игрового дня «Бруклин Нетс» на выезде победил «Индиану Пэйсерс» со счётом 130:113. У «Нетс» лучшими на паркете были Кевин Дюрант (42 очка и 10 передач), Алайз Джонсон (20 очков и 21 подбор) и Джефф Грин (14 очков). У «Пэйсерс» наиболее заметными были Крис ЛеВерт (36 очков), Эдмонд Самнер (16 очков) и Дуг Макдермотт (15 очков).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

НБА - регулярный чемпионат
30 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
113 : 130
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: ЛеВерт - 36, Самнер - 16, Макдермотт - 15, Бриссетт - 14, Холидей - 12, Сэмпсон - 8, Макконнелл - 4, Холидэй - 4, Мартин - 3, Брогдон - 1, Brimah, Битадзе, Лэмб, Сабонис, Стэнли, Тёрнер, Уоррен
Бруклин Нетс: Дюрант - 42, Джонсон - 20, Грин - 14, Харрис - 14, Шамет - 14, Джонсон - 11, Луваву-Кабарро - 7, Гриффин - 5, Перри - 2, James - 1, Браун, Джордан, Динвидди, Ирвинг, Клэкстон, Кьоцца, Харден

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Детройт» — «Даллас» (105:115), «Хьюстон» — «Милуоки» (143:136), «Оклахома» — «Нью-Орлеан» (95:109), «Денвер» — «Торонто» (121:111).

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