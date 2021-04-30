Кевин Портер — самый молодой игрок в истории НБА, набраший 50+ очков и 10+ передач за игру

Защитник «Хьюстон Рокетс» Кевин Портер-младший набрал рекордные в карьере 50 очков (16 из 26 с игры, 9 из 15 из-за дуги, 9 из 11 штрафных), 5 подборов и 11 передач в матче регулярного чемпионата НБА против «Милуоки Бакс» (143:136).



20-летний Портер-младший — самый молодой игрок в истории НБА, набравший 50+ очков и 10+ передач за матч. Предыдущий рекордсмен Леброн Джеймс делал это в 23 года. Кевин также стал вторым игроком «Рокетс» после Джеймса Хардена, сумевшим набрать статистику 50-10. Портер (20 лет 360 дней) также является 4-м самым молодым игроком, которому когда-либо удалось набрать 50 очков. Брэндон Дженнингс, Леброн Джеймс, Девин Букер делали это в более молодом возрасте.



«Хьюстон» прервал серию из пяти поражений, но остался на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.