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Атаман объяснился после повторного разбазаривания двузначного преимущества с «Реалом»

Атаман объяснился после повторного разбазаривания двузначного преимущества с «Реалом»
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман высказался о поражении команды в четвёртом матче плей-офф Евролиги против «Реала» (76:82, 2-2 в серии). «Эфес» растерял 13 очков преимущества в четвёртой четверти. В третьем матче серии (76:80) в заключительном игровом отрезке турецкий клуб упустил преимущество +14.

«Обе команды активно работали на площадке. Это была странная игра. В первые пять-шесть минут мы начали проигрывать со счетом 0-17. Затем мы изменили игру и до последних 5 минут контролировали её. Но сегодня вечером, за исключением четырех из пяти игроков, мы не нашли ни шестого, ни седьмого игрока, который внесёт свой вклад. Игроки, приложившие большие усилия, чтобы изменить стартовую часть игры, устали, и мы выпали в последние пять минут. Опять же, это было похоже на первую игру в Мадриде. «Реал» не сдавался. Счёт 2-2. Это жёсткая и тяжёлая серия, финал которой состоится в Стамбуле», — приводит слова Атамана официальный сайт Евролиги.

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