Майк Джеймс высказался после критического замечания Димитриса Итудиса в его адрес
Защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс высказался после критического замечания главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса в его адрес.
Вчера, 29 апреля, Итудис рассказал о причинах отстранения Джеймса от матчей ЦСКА, заявив, что он «не может закрывать глаза на вопросы этики».
«Иногда люди меня смешат, правда», — впоследствии написал Джеймс на своей странице в «Твиттере», добавив много смеющихся эмодзи.
Майк Джеймс подписал с «Бруклином» 10-дневный контракт. Американский баскетболист в апреле был отстранён от матчей ЦСКА после конфликта с Итудисом. При этом контракт Джеймса с армейцами действует до 2023 года, и в это межсезонье Майк снова будет считаться игроком ЦСКА. Пока игрок провёл в составе «Нетс» четыре матча.
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