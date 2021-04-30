Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Ян Веселы получил наказание от Евролиги за недовольство судьями в матче с ЦСКА

Ян Веселы получил наказание от Евролиги за недовольство судьями в матче с ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Тяжёлый форвард «Фенербахче» Ян Веселы был наказан Евролигой за неуважение к судьям в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф с ЦСКА, сообщает Eurohoops.

В начале третьей четверти Веселы получил два фола менее чем за 30 секунд, а после замены в грубой форме обратился к арбитру. Технический фол стал для Яна пятым персональным, он был удалён с площадки. За неуважительное поведение по отношению к рефери Веселы выплатит штраф в размере € 4,5 тыс.

Напомним, серия завершилась со счётом 3-0 в пользу ЦСКА. Команда Димитриса Итудиса первой среди всех участников Евролиги вышла в «Финал четырёх». Во всех трёх матчах армейский клуб побеждал «Фенербахче» с двузначной разницей. Соперником ЦСКА в полуфинале Евролиги станет победитель серии «Анадолу Эфес» — «Реал» (2-2).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021