Ян Веселы получил наказание от Евролиги за недовольство судьями в матче с ЦСКА

Тяжёлый форвард «Фенербахче» Ян Веселы был наказан Евролигой за неуважение к судьям в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф с ЦСКА, сообщает Eurohoops.

В начале третьей четверти Веселы получил два фола менее чем за 30 секунд, а после замены в грубой форме обратился к арбитру. Технический фол стал для Яна пятым персональным, он был удалён с площадки. За неуважительное поведение по отношению к рефери Веселы выплатит штраф в размере € 4,5 тыс.

Напомним, серия завершилась со счётом 3-0 в пользу ЦСКА. Команда Димитриса Итудиса первой среди всех участников Евролиги вышла в «Финал четырёх». Во всех трёх матчах армейский клуб побеждал «Фенербахче» с двузначной разницей. Соперником ЦСКА в полуфинале Евролиги станет победитель серии «Анадолу Эфес» — «Реал» (2-2).