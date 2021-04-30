Ян Веселы получил наказание от Евролиги за недовольство судьями в матче с ЦСКА

Тяжёлый форвард «Фенербахче» Ян Веселы был наказан Евролигой за неуважение к судьям в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф с ЦСКА, сообщает Eurohoops.
В начале третьей четверти Веселы получил два фола менее чем за 30 секунд, а после замены в грубой форме обратился к арбитру. Технический фол стал для Яна пятым персональным, он был удалён с площадки. За неуважительное поведение по отношению к рефери Веселы выплатит штраф в размере € 4,5 тыс.
Напомним, серия завершилась со счётом 3-0 в пользу ЦСКА. Команда Димитриса Итудиса первой среди всех участников Евролиги вышла в «Финал четырёх». Во всех трёх матчах армейский клуб побеждал «Фенербахче» с двузначной разницей. Соперником ЦСКА в полуфинале Евролиги станет победитель серии «Анадолу Эфес» — «Реал» (2-2).
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