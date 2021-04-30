Главный тренер «Зенита» назвал три важнейших фактора перед матчем с «Барселоной»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от четвёртого матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Барселоной». На данный момент каталонцы ведут в серии со счётом 2-1.

«Во-первых, мы должны минимизировать свои ошибки. Мы знаем, что наш соперник обладает высочайшим качеством. Мы можем говорить о подборах в защите, но они выше и сильнее нас, не так легко это сделать. Мы должны улучшить свою игру на подборах в защите так, как мы делали в Барселоне. Там мы в этом компоненте были намного лучше, чем в третьем матче. Мы должны минимизировать наши потери мяча. Конечно, у «Барселоны» лучшая защита в этом турнире, но и мы должны быть лучше. Вообще, мы в целом должны уменьшить количество ошибок: подборы, потери мяча. А также быть более эффективными под кольцом. Думаю, это три важнейших фактора в следующей игре. Без Понитки и Гудайтиса у нас меньше игроков. Конечно, у нас меньше ротация, но мы должны найти выход. У «Барселоны» 15 игроков, в прошлом матче Клавер и Вестерман были вне заявки. У них больше игроков, у них качество, возможности для ротации. Это игра на выбывание, могу сказать, что мы отдадим на площадке всё», — приводит слова Паскуаля пресс-служба клуба.