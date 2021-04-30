Димитрис Итудис раскрыл суть жеста, которым ЦСКА отпраздновал победу над «Фенербахче»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис раскрыл суть жеста, которым команда отпраздновала победу над «Фенербахче» в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги.
«Этот жест я показал, чтобы мотивировать игроков. Перед первым матчем плей-офф я сказал им: «Когда воины идут в бой, они держат нож в зубах». Я говорил про готовность к первой игре с учетом всех обстоятельств. В первом матче мы одержали победу, и когда готовились ко второй игре, я сказал ребятам: «Теперь у нас не один нож, а два». Видимо, эта история показалась парням забавной. И они стали так отмечать победу. Я просто пытаюсь мотивировать игроков, рассказать какие-то истории. Кажется, это действительно заряжает их. Ребята любят слушать истории», – рассказал Итудис.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно на странице ПБК ЦСКА в «Инстаграме».
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