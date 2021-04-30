Тайрон Лю объяснил вражду между Крисом Полом и Рэджоном Рондо
Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю объяснил вражду между игроком его команды Рэджоном Рондо и разыгрывающим «Финикс Санз» Крисом Полом, которые конфликтуют уже на протяжении нескольких лет.
«Я думаю, что когда ты играешь против самого себя, у тебя всегда будут проблемы. Это два разыгрывающих, которые ненавидят проигрывать, соревнуются на высоком уровне и доминируют в игре за счёт своего паса. Но они действительно одинаковые, и в данной ситуации будут разногласия. Именно это произошло с этими двумя парнями. Я знаю, что они уважают друг друга за то, что сделали в лиге и на протяжении всей своей карьеры. Оба ненавидят поражения и соревнуются на высоком уровне», — приводит слова Тайрона Clutch Points.
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