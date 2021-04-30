Детская баскетбольная команда попала в аварию с грузовиком. Пять человек погибли
В Ставропольском крае произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием детской баскетбольной команды, сообщает телеграм-канал Baza.
Грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором ехали юные баскетболисты. Они направлялись из Волгограда в Черкесск. Изначально сообщалось, что шесть человек погибли, 12 пострадали. Несколько позже появилась информация, что авария произошла недалеко от посёлка Ямки. 12 пострадавших госпитализировали в больницу в Грачёвском районе. Известно также, что возраст баскетболистов составляет 12-14 лет.
По сведениям телеграм-канала Mash, количество погибших сократилось до пяти человек, одного из пострадавших удалось реанимировать. При этом все остальные жертвы оказались детьми.
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