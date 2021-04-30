Карл-Энтони Таунс хочет уйти из «Миннесоты»

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс хочет продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Bleacher Report. Команды НБА могут попробовать выменять Таунса в межсезонье. Менеджеры клубов лиги наблюдают за ситуацией Таунса в «Миннесоте».

«Таунс хочет оказаться в другой команде. Такие разговоры стали слышны намного чаще в течение сезона», — заявил анонимный источник.



Таунс провел шесть сезонов за «Миннесоту», за которые только один раз участвовал в плей-офф. Контракт 25-летнего центрового рассчитан до 2024 года, Таунс получает более 30 млн долларов в год. В этом сезоне Карл-Энтони набирает в среднем 24,8 очка, 10,8 подбора и 4,6 передачи за игру при точности из-за дуги 39,2%. «Миннесота» находится на предпоследнем месте в Западной конференции.