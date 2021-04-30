Леброн выпал из топ-10 претендентов на MVP, Крис Пол стремительно взлетел, Карри просел

Официальный сайт НБА опубликовал обновлённую версию рейтинга кандидатов на MVP.



Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич продолжает оставаться фаворитом. Неизменными также остались вторая и третья позиции, которые заняли Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»). Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол поднялся с девятого места на четвёртое. На восьмую позицию поднялся тяжёлый форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл, ранее не входивший в топ-15. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выпал из топ-10.

1. Никола Йокич, «Денвер» (предыдущее место — 1)



2. Джоэл Эмбиид, «Филадельфия» (2)



3. Яннис Адетокунбо, «Милуоки» (3)



4. Крис Пол, «Финикс» (9)



5. Лука Дончич, «Даллас Маверикс» (4)



6. Дэмьен Лиллард, «Портленд Трэйл Блэйзерс» (6)



7. Стефен Карри, «Голден Стэйт Уорриорз» (5)



8. Джулиус Рэндл, «Нью-Йорк» (ниже 15-го)



9. Руди Гобер, «Юта Джаз» (10)



10. Девин Букер, «Финикс» (13)