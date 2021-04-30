Сегодня, 30 апреля, в Ставропольском крае произошла трагедия. В ДТП столкнулись грузовик и микроавтобус, перевозивший детскую баскетбольную команду. Пятеро детей погибли на месте. Более 10 были госпитализированы.

Согласно сведениям телеграм-канала Mash, шестеро детей, пострадавших в аварии под Ставрополем, находятся в тяжёлом состоянии: двое в реанимации Грачёвской ЦРБ, четверых отправили в Ставрополь на реанимобиле.



За рулём микроавтобуса был Руслан Нахметов, учеников СШОР №2 он возил на соревнования уже много лет, но в момент ДТП необходимых документов на перевозку у него не было. Директор школы также не предупреждала Волгоградскую федерацию баскетбола, что дети отправляются на соревнования в другой город.

Напомним, что баскетбольная команда состояла из детей 12-14 лет.