Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Димитрис Итудис рассказал, как относится к России, Москве и Андрею Ватутину

Димитрис Итудис рассказал, как относится к России, Москве и Андрею Ватутину
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о своём отношении к России и Москве, а также поведал о взаимоотношениях с президентом клуба Андреем Ватутиным.

«Ощущаю себя частью команды, принадлежу ЦСКА. Мне нравятся Россия, Москва, структура города и его чистота. Как профессионал чувствую, что принадлежу организации. Принимаю ожидания всех, кто в нас инвестирует, и иду по такому пути. Приветствую критику, но наиболее важна прямая критика от игроков, персонала и сотрудников. Именно так я выбираю, с кем работать, мне в команде не нужны люди, которые со всем соглашаются.

Что касается Андрея Ватутина, нас связывают не только профессиональные, но и дружеские отношения. Я горд, что он выбрал меня, хочу заставить его гордиться тем, что он выбрал меня», — приводит слова Итудиса Onsports.gr.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021