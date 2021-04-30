Димитрис Итудис рассказал, как относится к России, Москве и Андрею Ватутину

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о своём отношении к России и Москве, а также поведал о взаимоотношениях с президентом клуба Андреем Ватутиным.

«Ощущаю себя частью команды, принадлежу ЦСКА. Мне нравятся Россия, Москва, структура города и его чистота. Как профессионал чувствую, что принадлежу организации. Принимаю ожидания всех, кто в нас инвестирует, и иду по такому пути. Приветствую критику, но наиболее важна прямая критика от игроков, персонала и сотрудников. Именно так я выбираю, с кем работать, мне в команде не нужны люди, которые со всем соглашаются.

Что касается Андрея Ватутина, нас связывают не только профессиональные, но и дружеские отношения. Я горд, что он выбрал меня, хочу заставить его гордиться тем, что он выбрал меня», — приводит слова Итудиса Onsports.gr.