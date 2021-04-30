В «Монако» отреагировали на победу над УНИКСом в финале Еврокубка

Главный тренер «Монако» Звездан Митрович поделился мнением после победы над УНИКСом (86:83, 2-0 в серии) в финале Еврокубка.
«Я думаю, что моя команда действительно сделала что-то потрясающее в этом сезоне. Вы знаете историю: как мы начинали, как играли усечённым составом. Но сегодня вы видели, что мы действительно играем упорно, все 40 минут во всех играх. Мы выкладываемся на максимуме. Конечно, я счастлив. Может быть, завтра я смогу лучше говорить. Я всё ещё немного в шоке, но счастлив.
Я считаю, что это было отличное баскетбольное выступление. Это самое главное. И мне очень понравилось, видеть болельщиков, учитывая игру при пустых трибунах с октября. Конечно, это были болельщики УНИКСа из Казани, но для меня это действительно хорошо и приятно. Надеюсь, что в следующем сезоне мы увидим то же самое. Мы играем в баскетбол ради людей, которые приходят посмотреть на нас. Это основная цель, почему мы играем в баскетбол. Мне очень понравилось быть здесь сегодня вечером», — приводит слова Митровича официальный сайт Еврокубка.
«Я очень рад. Знаете, это нереальное чувство. С нетерпением жду возможности вернуться в Монако, отойти от этого выезда и по-настоящему отпраздновать победу с моими товарищами по команде и моей большой семьёй. Сделали большое дело, и мы счастливы», — добавил разыгрывающий Роб Грэй.
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