Хавьер Паскуаль: трижды обыграть «Барсу» почти невозможно, но «Зенит» намерен попробовать

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением после четвёртого матча плей-офф Евролиги против «Барселоны» (74:61, 2-2 в серии).
«Это время плей-офф, все игры разные. Сегодня всё было прекрасно, наши баскетболисты отлично поработали. Они отлично следовали плану, мы контролировали почти всю игру. Мы контролировали подборы в защите, «Барселона» сделала только шесть подборов в атаке, и, несмотря на то что у нас в пассиве 12 потерь, мы контролировали игру. Мы проделали потрясающую работу. Я должен поздравить всех болельщиков, которые были здесь сегодня, и особенно моих игроков. Я считаю, что мы бойцы, у нас есть огромная мотивация каждый раз при выходе на паркет. Знаем, что в Барселоне сыграем серьёзно. Трижды обыграть «Барселону» практически невозможно, но мы собираемся попробовать. Постараемся контролировать ритм игры. Посмотрим, что выйдет», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Евролиги.
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