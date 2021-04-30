Шарунас Ясикявичюс отреагировал на провал «Барселоны» против «Зенита» и назвал виновника

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился впечатлениями от поражения команды в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Ответственность за неудачу он взял на себя.

«Поздравляю тренера Паскуаля и «Зенит». Они боролись с самого начала и заслуживали победы. Я должен взять на себя ответственность за то, что не подготовил команду должным образом. У «Зенита» отличный характер, боевой дух, они не сдаются легко.

В жизни ничто не даётся легко. Очевидно, что это поражение — моя ответственность. Попытаюсь настроить своих игроков немного лучше на матч в Барселоне. Проиграть первую четверть таким образом было очень болезненно. Постараюсь подготовить игроков получше к пятому матчу. Борьба за выход в «Финал четырёх» требует такой самоотдачи, после которой едва будешь стоять на ногах. Я не сделал свою работу должным образом, если мои игроки не боролись именно так. Чтобы попасть в «Финал четырех», нужно рвать задницу до упора. Но если мои игроки не рвут себе задницу, я плохо выполняю свою работу», — приводит слова литовского специалиста официальный сайт Евролиги.