«Бавария» вырвала победу у «Милана» и сравняла счёт в серии плей-офф Евролиги

В Мюнхене завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Бавария» принимала «Милан».

Хозяева неплохо начали встречу, поведя с преимуществом в четыре очка — 23:19, но к большому перерыву «Милан» оформил рывок и уверенно лидировал — 50:40. В третьем игровом отрезке «Бавария» немного сократила отставание — 63:71. В заключительные десять минут матча мюнхенцы окончательно перехватили инициативу и на последних минутах вырвали победу — 85:82.

Самым результативным в составе победителей стал Уэйд Болдуин, набравший 18 очков. У «Милана» 28 очков в актив записал Малкольм Дилэйни. Благодаря этой победе «Бавария» сравняла счёт в серии — 2:2. Решающая встреча пройдёт 4 мая в Милане.