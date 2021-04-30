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«Бавария» вырвала победу у «Милана» и сравняла счёт в серии плей-офф Евролиги

«Бавария» вырвала победу у «Милана» и сравняла счёт в серии плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

В Мюнхене завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Бавария» принимала «Милан».

Хозяева неплохо начали встречу, поведя с преимуществом в четыре очка — 23:19, но к большому перерыву «Милан» оформил рывок и уверенно лидировал — 50:40. В третьем игровом отрезке «Бавария» немного сократила отставание — 63:71. В заключительные десять минут матча мюнхенцы окончательно перехватили инициативу и на последних минутах вырвали победу — 85:82.

Самым результативным в составе победителей стал Уэйд Болдуин, набравший 18 очков. У «Милана» 28 очков в актив записал Малкольм Дилэйни. Благодаря этой победе «Бавария» сравняла счёт в серии — 2:2. Решающая встреча пройдёт 4 мая в Милане.

Евролига. 1/4 финала. 4-й матч
30 апреля 2021, пятница. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
85 : 82
Олимпия Милан
Милан, Италия
Бавария: Болдуин - 18, Ципсер - 16, Джонсон - 12, Лучич - 12, Сили - 11, Рейнольдс - 9, Гист - 5, Шишко - 2, Грант, Джордж, Радошевич, Флаккадори
Олимпия Милан: Дилэйни - 28, Шилдс - 17, Ледей - 10, Пантер - 10, Датоме - 8, Хайнс - 4, Родригес - 3, Эванс - 2, Брукс, Мицов, Ролл, Тарчевски
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