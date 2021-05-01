Впервые в истории Евролиги будет три пятых матча плей-офф. Только ЦСКА закрыл серию всухую
«Бавария» обыграла «Милан» (85:82) в четвёртом матче плей-офф Евролиги, «Зенит» победил «Барселону» (74:61). В обеих сериях до трёх побед счёт стал равным — 2-2.
Ранее «Реал» сравнял счёт в серии с «Анадолу Эфесом». Таким образом, три из четырёх четвертьфиналов Евролиги затянулись до решающого пятого матча, что случилось впервые в истории турнира. ЦСКА стал единственной командой, досрочно победившей в серии плей-офф. Подопечные Димитриса Итудиса всухую обыграли «Фенербахче» 3-0. Соперником ЦСКА в полуфинале станет победитель серии «Анадолу Эфес» — «Реал».
Пятые решающие матчи трёх серий пройдут 4 мая. «Зенит» сыграет в гостях с «Барселоной», в полуфинале победитель этой пары встретится с сильнейшим в противостоянии «Милан» — «Бавария».
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