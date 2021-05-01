60 очков Тейтума помогли «Селтикс» победить «Спёрс», «Бруклин» уступил «Портленду»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» дома в овертайме обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 143:140.

В составе победителей лучшими на площадке были Джейсон Тейтум (60 очков), Джейлен Браун (17 очков) и Аарон Несмит (16 очков). У «Спёрс» наиболее результативными в игре стали Демар Дерозан (30 очков и 14 передач), Деджанте Мюррей (24 очка) и Лонни Уокер (24 очка).

В другом матче игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде победил «Бруклин Нетс» со счётом 128:109. У «Блэйзерс» лучшими на паркете были Дэмьен Лиллард (32 очка и 9 передач), Юсуф Нуркич (23 очка и 11 подборов) и Норман Пауэлл (19 очков). У «Нетс» наиболее заметными в игре были Кайри Ирвинг (28 очков), Джефф Грин (16 очков) и Майк Джеймс (15 очков).

Также в НБА прошли ещё три матча: «Филадельфия» – «Атланта» (126:104), «Кливленд» – «Вашингтон» (93:122), «Мемфис» – «Орландо» (92:75).