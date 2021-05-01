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60 очков Тейтума помогли «Селтикс» победить «Спёрс», «Бруклин» уступил «Портленду»

60 очков Тейтума помогли «Селтикс» победить «Спёрс», «Бруклин» уступил «Портленду»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» дома в овертайме обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 143:140.

В составе победителей лучшими на площадке были Джейсон Тейтум (60 очков), Джейлен Браун (17 очков) и Аарон Несмит (16 очков). У «Спёрс» наиболее результативными в игре стали Демар Дерозан (30 очков и 14 передач), Деджанте Мюррей (24 очка) и Лонни Уокер (24 очка).

НБА - регулярный чемпионат
01 мая 2021, суббота. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
143 : 140
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бостон Селтикс: Тейтум - 60, Браун - 17, Несмит - 16, Смарт - 10, Уильямс - 10, Томпсон - 8, Уильямс - 8, Фурнье - 8, Притчард - 3, Уотерс - 3, Корнет, Лэнгфорд, Оджелей, Паркер, Уокер, Фалль, Эдвардс
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 30, Мюррей - 24, Уокер - 24, Гэй - 16, Пёлтль - 15, Джонсон - 14, Миллз - 11, Ойбанкс - 4, Васселл - 2, Бэйтс-Диоп, Джонс, Дьенг, Лайлз, Саманич, Уайт, Уэзерспун

В другом матче игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде победил «Бруклин Нетс» со счётом 128:109. У «Блэйзерс» лучшими на паркете были Дэмьен Лиллард (32 очка и 9 передач), Юсуф Нуркич (23 очка и 11 подборов) и Норман Пауэлл (19 очков). У «Нетс» наиболее заметными в игре были Кайри Ирвинг (28 очков), Джефф Грин (16 очков) и Майк Джеймс (15 очков).

НБА - регулярный чемпионат
01 мая 2021, суббота. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 128
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Бруклин Нетс: Ирвинг - 28, Грин - 16, James - 15, Харрис - 12, Гриффин - 11, Шамет - 8, Джордан - 7, Джонсон - 6, Луваву-Кабарро - 6, Браун, Джонсон, Динвидди, Дюрант, Клэкстон, Кьоцца, Перри, Харден
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 32, Нуркич - 23, Пауэлл - 19, Энтони - 15, Макколлум - 10, Саймонс - 10, Ковингтон - 7, Кантер - 4, Блевинс - 3, Эллеби - 3, Джайлс - 2, Джонс, Коллинс, Литтл, Лиф, Холлис-Джефферсон

Также в НБА прошли ещё три матча: «Филадельфия» – «Атланта» (126:104), «Кливленд» – «Вашингтон» (93:122), «Мемфис» – «Орландо» (92:75).

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