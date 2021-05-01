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«Лейкерс» проиграли после возвращения Леброна, «Санз» отняли у «Юты» единоличное 1-е место

«Лейкерс» проиграли после возвращения Леброна, «Санз» отняли у «Юты» единоличное 1-е место
Баскетбол / НБА 0
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В матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 110:106.

В составе победителей лучшими на площадке были Тайрис Халибёртон (23 очка и 10 передач), Ричаун Холмс (22 очка и 9 подборов) и Теренс Дэвис (15 очков). У «Лейкерс» наиболее результативными стали Энтони Дэвис (22 очка и 11 подборов), Андре Драммонд (17 очков) и вернувшийся после травмы Леброн Джеймс (16 очков, 8 подборов и 7 передач)

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
01 мая 2021, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 22, Драммонд - 17, Джеймс - 16, Маклемор - 12, Харрелл - 9, Шрёдер - 8, Колдуэлл-Поуп - 6, Хортон-Такер - 6, Марк Газоль - 5, Моррис - 3, Кузма - 2, Адетокунбо, Дадли, Карузо, Кейкок, Маккинни, Мэттьюз
Сакраменто Кингз: Халибёртон - 23, Холмс - 22, Дэвис - 15, Багли III - 11, Райт - 11, Джонс - 10, Мету - 10, Харклесс - 6, Хилд - 2, Барнс, Вудард, Гай, Джеймс, Рэмси, Уайтсайд, Фокс

В другом матче игрового дня «Финикс Санз» дома обыграл «Юту Джаз» со счётом 121:100 и возглавил чемпионат. В составе «Санз» лучшими на паркете были Девин Букер (31 очко), Микал Бриджес (18 очков) и Крис Пол (12 очков и 9 передач). У «Джаз» наиболее заметными стали Боян Богданович (22 очка), Джордан Кларксон (12 очков) и Джо Инглс (12 очков).

НБА - регулярный чемпионат
01 мая 2021, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
121 : 100
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Финикс Санз: Букер - 31, Бриджес - 18, Пол - 12, Пэйн - 11, Эйтон - 11, Камински - 8, Шарич - 8, Картер - 7, Смит - 7, Джонсон - 6, Гэллоуэй - 2, Александер, Краудер, Крэйг, Мур, Надер
Юта Джаз: Богданович - 22, Инглс - 12, Кларксон - 12, Томас - 10, Фэйворс - 9, Гобер - 8, Ньянг - 8, Ильясова - 6, Морган - 5, О'Нил - 3, Они - 3, Форрест - 2, Азубуике, Брэнтли, Конли, Митчелл, Хьюз

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Бруклин» – «Портленд» (109:128), «Бостон» – «Сан-Антонио» (143:140 ОТ), «Филадельфия» – «Атланта» (126:104), «Кливленд» – «Вашингтон» (93:122), «Мемфис» – «Орландо» (92:75).

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