«Лейкерс» проиграли после возвращения Леброна, «Санз» отняли у «Юты» единоличное 1-е место

В матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 110:106.
В составе победителей лучшими на площадке были Тайрис Халибёртон (23 очка и 10 передач), Ричаун Холмс (22 очка и 9 подборов) и Теренс Дэвис (15 очков). У «Лейкерс» наиболее результативными стали Энтони Дэвис (22 очка и 11 подборов), Андре Драммонд (17 очков) и вернувшийся после травмы Леброн Джеймс (16 очков, 8 подборов и 7 передач)
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».
В другом матче игрового дня «Финикс Санз» дома обыграл «Юту Джаз» со счётом 121:100 и возглавил чемпионат. В составе «Санз» лучшими на паркете были Девин Букер (31 очко), Микал Бриджес (18 очков) и Крис Пол (12 очков и 9 передач). У «Джаз» наиболее заметными стали Боян Богданович (22 очка), Джордан Кларксон (12 очков) и Джо Инглс (12 очков).
Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Бруклин» – «Портленд» (109:128), «Бостон» – «Сан-Антонио» (143:140 ОТ), «Филадельфия» – «Атланта» (126:104), «Кливленд» – «Вашингтон» (93:122), «Мемфис» – «Орландо» (92:75).
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