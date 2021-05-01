Джейсон Тейтум покорил два рекорда, «Бостон» сделал один из сильнейших камбэков в истории

«Бостон Селтикс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (143:140 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.



Самым результативным игроком на площадке стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 60 очков. Тейтум набрал 50 и более очков второй раз за сезон — это первый подобный случай в истории франшизы «Селтикс». 10 апреля форвард оформил дабл-дабл (53 очка, 10 подборов) в игре против «Миннесоты» (145:136 ОТ). Кроме того, 60 набранных очков — повторение рекорда клуба, установленного трёхкратным чемпионом НБА в составе «Бостона» легендарным Ларри Бёрдом 12 марта 1985 года в матче против «Атланты» (126:115). «Бостон» стал второй командой в истории НБА, которая выиграла матч, проигрывая после первой половины с разницей 29 и более очков.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.