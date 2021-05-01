Джейсон Тейтум покорил два рекорда, «Бостон» сделал один из сильнейших камбэков в истории

«Бостон Селтикс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (143:140 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным игроком на площадке стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 60 очков. Тейтум набрал 50 и более очков второй раз за сезон — это первый подобный случай в истории франшизы «Селтикс». 10 апреля форвард оформил дабл-дабл (53 очка, 10 подборов) в игре против «Миннесоты» (145:136 ОТ). Кроме того, 60 набранных очков — повторение рекорда клуба, установленного трёхкратным чемпионом НБА в составе «Бостона» легендарным Ларри Бёрдом 12 марта 1985 года в матче против «Атланты» (126:115). «Бостон» стал второй командой в истории НБА, которая выиграла матч, проигрывая после первой половины с разницей 29 и более очков.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
- 1 мая 2021
-
09:42
-
08:55
-
08:53
-
08:49
-
08:31
-
05:55
-
00:34
-
00:23
- 30 апреля 2021
-
23:51
-
23:27
-
23:06
-
22:26
-
22:12
-
21:52
-
21:45
-
21:20
-
21:05
-
19:31
-
19:29
-
19:23
-
18:00
-
16:48
-
15:30
-
14:15
-
13:44
-
12:31
-
12:20
-
11:24
-
10:25
-
09:48
-
09:20
-
08:19
-
08:12
-
08:08
-
07:51