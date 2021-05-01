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Издевательский данк через Кайла Хайнса — лучший момент четвёртых матчей плей-офф Евролиги

Издевательский данк через Кайла Хайнса — лучший момент четвёртых матчей плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба Евролиги на канале организации в YouTube опубликовала подборку лучших моментов четвёртых матчей четвертьфинальных серий плей-офф Евролиги.

Четвёртое место в топ-5 у дуэта «Зенита» Кевина Пангоса и Алекса Пойтресса. Первый отдал классную передачу, а второй вколотил данк в кольцо «Барселоны». Лучшим же эпизодом четвёртых матчей стал данк одного из лидеров «Баварии» Пауля Зипсера, который он забил в кольцо «Милана» через Кайла Хайнса.

Права на видео принадлежат Евролиге по баскетболу. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Напомним, сразу в трёх четвертьфинальных парах Евролиги потребовалось проведение пятой встречи. Решающие матчи сыграют «Анадолу Эфес» — «Реал Мадрид», «Барселона» — «Зенит» и «Милан» — «Бавария».

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