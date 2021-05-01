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Звезда ЦСКА показал рекордную эффективность за 15 лет и стал MVP недели в Евролиге

Звезда ЦСКА показал рекордную эффективность за 15 лет и стал MVP недели в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн признан MVP недели в Евролиге, сообщает официальный сайт турнира.

В третьем матче плей-офф против «Фенербахче» (85:68) Клайберн набрал 34 очка и 7 подборов при рейтинге эффективности 38 баллов. Клайберн показал лучшую эффективность для игроков побеждающей команды в плей-офф за последне 15 лет. Форвард установил карьерные рекорды по результативности, эффективности, количеству точных трехочковых (5) и штрафных (11).

Клайберн второй раз за карьеру становится MVP недели. ЦСКА выиграл серию против «Фенербахче» со счетом 3-0 и первым вышел в «Финал четырех» Евролиги.

Права на видео принадлежат Евролиге по баскетболу. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

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