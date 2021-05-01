«Барселона» не смогла вылететь из Петербурга после поражения от «Зенита»
«Барселона» не смогла покинуть Санкт-Петербург после поражения в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф от «Зенита», сообщает «Деловой Петербург». Причиной тому стали технические неисправности самолёта. В результате, каталонцам пришлось провести ещё одну ночь в гостинице. Вылет в Испанию запланирован на сегодня, 1 мая в 15:30. В клубе заверили, что все неполадки в работе самолёта исправлены.
Напомним, после поражения от «Зенита» в четвёртом матче счёт в четвертьфинальной серии плей-офф стал 2:2. Решающая игра пройдёт 4 мая в Барселоне. Победитель пары «Барселона» — «Зенит» в «Финале четырёх» встретится с лучшей командой пары «Милан» — «Бавария». В их четвертьфинальном противостоянии также потребовалась пятая игра.
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