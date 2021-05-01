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Министр спорта РФ Матицын выразил соболезнования семьям погибших в ДТП баскетболисток

Министр спорта РФ Матицын выразил соболезнования семьям погибших в ДТП баскетболисток
Баскетбол 0
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матицын выразил свои соболезнования семьям юных баскетболисток, погибших в автокатастрофе.

«От имени министерства и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким юных баскетболисток – воспитанниц СШОР №2 Волгограда, погибших в автокатастрофе на Ставрополье. Мы разделяем с вами горечь и боль от этой невосполнимой утраты. Также мы адресуем искренние слова поддержки и сочувствия семьям детей, получивших травмы в этой страшной аварии. Убеждён, в настоящее время прикладываются все усилия, чтобы спасти жизни и здоровье пострадавших, мы желаем всем скорейшего выздоровления», — заявил Матицын.

По поручению министра в Ставрополье работает представитель Минспорта РФ, директор Департамента спорта высших достижений Алексей Морозов.

В Ставропольском крае в пятницу, 30 апреля, произошло ДТП, в результате которого пострадали 18 жителей Волгоградской области, погибли пятеро детей. В микроавтобусе находились 18 детей из баскетбольной команды девушек спортивной школы №2 города Волгограда. Они отправились в Черкесск на соревнования. Как сообщили в Волгоградской областной федерации баскетбола, поездка не была согласована.

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