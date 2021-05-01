Алексей Швед приступил к тренировкам в составе «Химок»

Защитник «Химок» Алексей Швед возобновил тренировки, сообщает пресс-служба клуба на странице в «Твиттере». Игрок не появлялся на паркете с 31 марта, тогда он получил перелом указательного пальца. Изначально сообщалось, что он пропустит четыре недели, но позже появились опасения, что Швед уже не сыграет в нынешнем сезоне.

Судя по всему, худшие прогнозы не сбылись. На данный момент «Химки», занявшие по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ седьмое место в турнирной таблице, готовятся к серии плей-офф с «Локомотивом-Кубань».

Появление Шведа на площадке может повлиять на расклад сил. В нынешнем сезоне статистика Шведа в Единой лиге ВТБ достигала 24,4 очка и 8,3 передачи в среднем.

Плей-офф Единой лиги ВТБ примет старт 10 мая.