3-кратный чемпион НБА назвал лучшего игрока лиги. Это не Леброн, Дюрант и Карри
Бывший партнёр Майкла Джордана по «Чикаго Булл» Би Джей Армстронг, который выиграл в составе команды три титула чемпиона НБА (1991-1993), поделился мнением о том, кого можно считать лучшим баскетболистом современной лиги. Армстронг выбрал лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.
«Кевин Дюрант — это Дюрант, его успехи в лиге говорят о себе и подтверждают его величие. Леброн — это Леброн. Его главная задача — оставаться здоровым.
Сейчас выделяется Яннис. Он делает огромный вклад и в защите, и в атаке. Именно он сейчас является лучшим игроком лиги. Если бы меня спросили о лучшем игроке НБА в настоящее время, то я без сомнений назвал бы Янниса», — цитирует Армстронга Pick and Roll со ссылкой на Sky Sports.
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