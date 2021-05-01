Тимофей Мозгов хочет сыграть за сборную России в квалификации Олимпиады

Станислав Рыжов, агент центрового «Химок» Тимофея Мозгова, сообщил о желании своего клиента вернуться в сборную России. По словам представителя Мозгова, чемпион НБА хочет сыграть в матчах олимпийской квалификации. Отборочный турнир будет проходить с 29 июня по 4 июля.

«Тима очень хочет помочь сборной России в олимпийской квалификации, а будет он в команде или нет – это вопрос к его форме и к тренерскому штабу, Базаревичу и Панову. Но лично я настроен оптимистично.

Тимофей ещё далек от своих оптимальных кондиций. В игре против «Енисея» он показал процентов 20 от своих возможностей, в следующем матче против «Нижнего Новгорода» было уже получше, и он продолжает прибавлять.

Понятно, что тяжело после долгой паузы, но у Мозгова огромное желание, которое помогает ему возвращаться в привычную форму. Сейчас Тимофей помогает клубу, а клуб помогает нам», – цитирует агента ТАСС.

В олимпийской квалификации сборная России сыграет с командами Мексики и Германии.