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Кевин Дюрант отреагировал на игру Майка Джеймса за «Бруклин»

Кевин Дюрант отреагировал на игру Майка Джеймса за «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился впечатлениями от игры своего нового одноклубника, защитника Майка Джеймса. Ранее он подписал 10-дневный контракт с «Бруклином». Джеймс выступал за ЦСКА, но после конфликт с главным тренером Димитрисом Итудисом был отстранён от матчей и получил разрешение завершить сезон в НБА.

В матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпортс» (116:103) Джеймс набрал 11 очков и сделал 8 ассистов. Это — лучший результат Джеймса после перехода в «Бруклин».

«Майк поиграл в разных частях мира, видел различные стили игры. В его возрасте и с таким опытом он является парнем, которого в любое время можно выпустить на площадку. При этом Майк будет играть в свой баскетбол. Он знает, кем является. Когда ребята лучше узнают друг друга, им становится легче приносить пользу. Майк — один из таких парней. В этом матче Джеймс был хорош», — сказал Дюрант после окончания встречи.

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