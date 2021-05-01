Полиция Лос-Анджелеса запросила расследование в отношении Леброна Джеймса

Детектив Джейми Макбрайд, являющийся членом Лиги защиты полицейских, раскритиковал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее звёздный баскетболист опубликовал неоднозначный «твит», разместив фото полицейского, который застрелил 16-летнюю афроамериканку, бросавшуюся на окружающих с ножом. Леброн подписал фото: «Ты — следующий». Позднее Джеймс удалил запись.
«Никто из полицейских не хочет убивать. Но я хочу сказать, что этот офицер спас жизнь, он является героем. Главный гипократ — Леброн Джеймс. Он говорит о том, какие плохие у нас полицейские, что они являются убийцами. Но полицейские охраняют его дом. Полисмены, не находящиеся в это время на службе, защищают Леброна и его семью. Получается, что убийцы постоянно находятся в его доме?
Леброн отправил этот «твит» более 50 млн пользователей. Он оправдывает насилие», — цитирует Макбрайда FoxNews.
Детектив добавил, что организация направила официальный запрос в НБА, попросив провести расследование в отношении Леброна.
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