Эксперт: у Леброна Джеймса есть отличная возможность превзойти Майкла Джордана в этом году

Известный эксперт Макс Келлерман поделился мнением о перспективах лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Келлерман считает, что уже в нынешнем сезоне Леброн может превзойти легендарного Майкла Джордана в качестве величайшего игрока в истории.

«Если Леброн в этом сезоне сможет пройти «Лос-Анджелес Клипперс», то велика вероятность, что в соперники ему достанутся «Финикс Санз» или «Юта Джаз», а затем и «Бруклин Нетс». Если в «Бруклине» все звёзды будут здоровы, а Леброн всё равно победит, то что тогда? Это будет мощно в контексте сравнения с Джорданом. «Нетс» полностью упакованы, я не думаю, что они могут проиграть. Но мне хочется посмотреть на это», — цитирует Келлермана Fadeaway World.