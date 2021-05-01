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Эксперт: у Леброна Джеймса есть отличная возможность превзойти Майкла Джордана в этом году

Эксперт: у Леброна Джеймса есть отличная возможность превзойти Майкла Джордана в этом году
Баскетбол / НБА 0

Известный эксперт Макс Келлерман поделился мнением о перспективах лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Келлерман считает, что уже в нынешнем сезоне Леброн может превзойти легендарного Майкла Джордана в качестве величайшего игрока в истории.

«Если Леброн в этом сезоне сможет пройти «Лос-Анджелес Клипперс», то велика вероятность, что в соперники ему достанутся «Финикс Санз» или «Юта Джаз», а затем и «Бруклин Нетс». Если в «Бруклине» все звёзды будут здоровы, а Леброн всё равно победит, то что тогда? Это будет мощно в контексте сравнения с Джорданом. «Нетс» полностью упакованы, я не думаю, что они могут проиграть. Но мне хочется посмотреть на это», — цитирует Келлермана Fadeaway World.

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