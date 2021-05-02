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«Даллас» вырвал победу у «Вашингтона» благодаря 31-12-20 Луки, «Денвер» обыграл «Клипперс»

«Даллас» вырвал победу у «Вашингтона» благодаря 31-12-20 Луки, «Денвер» обыграл «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал на домашнем паркете «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 125:124.

Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич, отметившийся трипл-даблом, — 31 очко, 12 подборов и 20 передач. Наиболее результативным игроком матча стал разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук — 42 очка, 10 подборов и девять передач.

НБА - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
125 : 124
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Финни-Смит - 22, Клебер - 17, Хардуэй-младший - 16, Пауэлл - 11, Ричардсон - 8, Бёрк - 7, Коли-Стайн - 6, Брансон - 4, Мелли - 3, Бей, Грин, Марьянович, Порзингис, Редик, Терри, Хинтон
Вашингтон Уизардс: Уэстбрук - 42, Бил - 29, Хатимура - 18, Гэффорд - 9, Нето - 8, Смит - 6, Дав. Бертанс - 5, Лопес - 5, Хатчинсон - 2, Авдия, Бонга, Брайант, Гилл, Лень, Мэтьюз, Уинстон

В параллельном матче игрового дня «Денвер Наггетс» продлил победную серию до пяти матчей, обыграв на выезде «Лос-Анджелес Клипперс» — 110:104. Центровой «Денвера» Никола Йокич стал лучшим по результативности в этой игре, оформив дабл-дабл из 30 очков, 13 подборов и семи передач.

НБА - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 110
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 20, Рондо - 18, Казинс - 16, Леонард - 16, Джексон - 15, Моррис - 8, Зубац - 6, Мэнн - 5, Батюм, Беверли, Ибака, Кеннард, Коффи, Отуру, Паттерсон, Скрабб, Феррелл
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Портер - 25, Дозьер - 16, Кампаццо - 10, Миллсэп - 10, Грин - 9, Гордон - 7, Риверс - 3, Бартон, Бол, Макги, Маррей, Моррис, Ннаджи, Харрисон, Ховард, Чанчар

В других матчах «Шарлотт Хорнетс» обыграл «Детройт Пистонс» (107:97), «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде разгромил «Хьюстон Рокетс» (113:87), «Атланта Хоукс» победила «Чикаго Буллз» (108:97), «Кливленд Кавальерс» уступил «Майами Хит» (107:124), «Миннесота Тимбервулвз» в овертайме не смогла обыграть «Нью-Орлеан Пеликанс» (136:140), «Индиана Пэйсерс» с разницей в «+57» разгромила «Оклахому-Сити Тандер» (152:95), «Мемфис Гриззлиз» с отрывом в очко уступил «Орландо Мэджик» (111:112), а «Юта Джаз» разобралась с «Торонто Рэпторс» (106:102).

НБА - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
107 : 94
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс: Розир - 29, Бриджес - 27, Вашингтон - 16, Болл - 11, Монк - 11, Макдэниелс - 7, Бийомбо - 6, Грэм, Дарлинг, Зеллер, Кэри, Мартин, Мартин, Риллер, Ричардс, Уонамэйкер, Хэйворд
Детройт Пистонс: Джексон - 25, Бей - 22, Кук - 12, Хейз - 10, Думбуйа - 9, Стюарт - 9, Джексон - 5, Ли - 2, Грант, Джозеф, Диалло, Макгрудер, Окафор, Пламли, Сирвидис, Смит, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 02:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
87 : 113
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Мартин - 16, Портер - 16, Тэйт - 14, Brooks - 10, Вуд - 10, Олиник - 8, Джеффрис - 7, Уилсон - 6, Браун, Брэдли, Гордон, Лэмб, Нваба, Огастин, Уолл, Хаус, Экзам
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Уиггинс - 20, Мюлдер - 17, Пул - 17, Грин - 9, Бэйзмор - 6, Луни - 6, Тоскано-Андерсон - 6, Манньон - 2, Ли, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен, Убре
НБА - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
108 : 97
Чикаго Буллз
Чикаго
Атланта Хоукс: Янг - 33, Капела - 20, Богданович - 15, Коллинс - 13, Галлинари - 9, Хаертер - 6, Л. Уильямс - 5, Оконгву - 4, Снелл - 3, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Реддиш, Фернанду, Хантер, Хилл
Чикаго Буллз: Янг - 20, Уильямс - 19, Саторански - 12, Уайт - 12, Валентайн - 9, Маркканен - 7, Тайс - 7, Арчидиаконоу - 6, Темпл - 5, Амину, Браун, Вучевич, Грин, Дотсон, Лавин, Мокока, Фелисио
НБА - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
107 : 124
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Лав - 25, Секстон - 25, Уэйд - 18, Осман - 15, Окоро - 11, Аллен - 6, Дотсон - 5, Томас - 2, Гарлэнд, Деллаведова, Кабенгеле, Мартин, Нэнс, Принс, Стивенс, Уиндлер, Хартенштайн
Майами Хит: Нанн - 22, Робинсон - 20, Ариза - 18, Страс - 17, Батлер - 15, Адебайо - 13, Горан Драгич - 9, Игуодала - 8, Дедмон - 2, Ачиува, Бьелица, Винсент, Окпала, Оладипо, Хаслем, Хироу
НБА - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
136 : 140
ОТ
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Таунс - 28, Расселл - 17, Рид - 17, Эрнангомес - 14, Рубио - 11, Вандербилт - 9, Макдэниелс - 5, Окоги - 4, Маклафлин - 2, Бисли, Дэвис, Калвер, Лейман, Ноуэлл
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 37, Болл - 33, Бледсо - 16, Ингрэм - 14, Хэйс - 13, Эрнангомес - 12, Маршалл - 6, Джонсон - 5, Льюис - 4, Louzada Silva, Адамс, Александер-Уолкер, Габриэль, Ивунду, Нанналли, Харт
НБА - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
95 : 152
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Браун - 16, Брэдли - 13, Михайлюк - 13, Базли - 10, Deck - 8, Браун - 8, Маледон - 8, Уильямс - 8, Холл - 7, Оар - 2, Роби - 2, Гилджес-Александер, Джером, Дорт, Мускала, Покушевски, Хорфорд
Индиана Пэйсерс: Макдермотт - 31, Сабонис - 26, ЛеВерт - 25, Бриссетт - 16, Холидей - 12, Самнер - 10, Холидэй - 9, Brimah - 7, Стэнли - 7, Мартин - 5, Макконнелл - 4, Битадзе, Брогдон, Лэмб, Сэмпсон, Тёрнер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
112 : 111
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Орландо Мэджик: Энтони - 26, Вагнер - 24, Бэйкон - 23, Хэмптон - 18, Картер - 6, Харрис - 5, Бамба - 4, Рэндл - 4, Холл - 2, Cannady, Айзек, Картер-Уильямс, Океке, Портер, Росс, Фульц, Эннис
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 23, Морант - 22, Андерсон - 21, Валанчюнас - 11, Джексон - 7, Джонс - 7, Мелтон - 7, Бейн - 5, Тиллман - 4, Уинслоу - 4, Аллен, Кларк, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе, Фрейзер
НБА - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
106 : 102
Торонто Рэпторс
Торонто
Юта Джаз: Богданович - 34, Инглс - 15, Кларксон - 15, Гобер - 13, О'Нил - 9, Форрест - 7, Фэйворс - 4, Ильясова - 3, Ньянг - 3, Томас - 3, Азубуике, Брэнтли, Конли, Митчелл, Морган, Они, Хьюз
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 30, Ануноби - 17, Берч - 17, Сиакам - 15, Флинн - 10, Gillespie - 4, Бембри - 4, Харрис - 3, Ватанабэ - 2, Буше, Бэйнс, Джонсон, Лоури, Трент-мл., Уотсон, Худ
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