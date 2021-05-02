«Даллас» вырвал победу у «Вашингтона» благодаря 31-12-20 Луки, «Денвер» обыграл «Клипперс»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал на домашнем паркете «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 125:124.

Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич, отметившийся трипл-даблом, — 31 очко, 12 подборов и 20 передач. Наиболее результативным игроком матча стал разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук — 42 очка, 10 подборов и девять передач.

В параллельном матче игрового дня «Денвер Наггетс» продлил победную серию до пяти матчей, обыграв на выезде «Лос-Анджелес Клипперс» — 110:104. Центровой «Денвера» Никола Йокич стал лучшим по результативности в этой игре, оформив дабл-дабл из 30 очков, 13 подборов и семи передач.

В других матчах «Шарлотт Хорнетс» обыграл «Детройт Пистонс» (107:97), «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде разгромил «Хьюстон Рокетс» (113:87), «Атланта Хоукс» победила «Чикаго Буллз» (108:97), «Кливленд Кавальерс» уступил «Майами Хит» (107:124), «Миннесота Тимбервулвз» в овертайме не смогла обыграть «Нью-Орлеан Пеликанс» (136:140), «Индиана Пэйсерс» с разницей в «+57» разгромила «Оклахому-Сити Тандер» (152:95), «Мемфис Гриззлиз» с отрывом в очко уступил «Орландо Мэджик» (111:112), а «Юта Джаз» разобралась с «Торонто Рэпторс» (106:102).