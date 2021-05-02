Леброн Джеймс сделал огромную татуировку с тремя культовыми персонажами фильмов ужасов

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал на бедре большую татуировку с тремя культовыми персонажами фильмов ужасов. Фотографию на своей странице в «Инстаграме» опубликовал тату-мастер Леброна.

Теперь ногу игрока украшает изображение Фредди Крюгера («Кошмар на улице Вязов»), Джейсона Вурхиза («Пятница, 13-е») и Майкла Майерса («Хэллоуин»).

Посмотреть фотографии можно в «Инстаграме».

Напомним, Леброн вернулся на площадку после длительной паузы вчера, 1 мая, в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (106:110). Джеймс пропустил 20 игр из-за растяжения связок голеностопного сустава. В первом матче после возвращения 36-летний Леброн набрал 16 очков, восемь подборов и семь передач.