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Леброн Джеймс сделал огромную татуировку с тремя культовыми персонажами фильмов ужасов

Леброн Джеймс сделал огромную татуировку с тремя культовыми персонажами фильмов ужасов
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал на бедре большую татуировку с тремя культовыми персонажами фильмов ужасов. Фотографию на своей странице в «Инстаграме» опубликовал тату-мастер Леброна.

Теперь ногу игрока украшает изображение Фредди Крюгера («Кошмар на улице Вязов»), Джейсона Вурхиза («Пятница, 13-е») и Майкла Майерса («Хэллоуин»).

Посмотреть фотографии можно в «Инстаграме».

Напомним, Леброн вернулся на площадку после длительной паузы вчера, 1 мая, в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (106:110). Джеймс пропустил 20 игр из-за растяжения связок голеностопного сустава. В первом матче после возвращения 36-летний Леброн набрал 16 очков, восемь подборов и семь передач.

Полиция Лос-Анджелеса запросила расследование в отношении Леброна Джеймса
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