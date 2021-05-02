Сабонис — об исторической игре с «Тандер»: не видел подобного на профессиональном уровне

Центровой «Индиана Пэйсерс» Домантас Сабонис прокомментировал разгромную победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (152:95).

«Не видел ничего подобного, особенно на профессиональном уровне. Но мы просто веселились. Большую часть времени даже не задумывались о счёте. Просто играли, старались быть агрессивными, и всё получалось», — приводит слова Сабониса ESPN.

Сабонис оформил трипл-дабл уже в первой половине матча, набрав 22 очка, 11 подборов и 11 передач. Домантас стал первым игроком за последние 25 лет, которому удалось набрать трипл-дабл за первую половину с результативностью 20+ очков. «Индиана» одержала самую крупную гостевую победу в истории НБА (+57). Предыдущий рекорд принадлежал «Бостон Селтикс», который в 2018 году на выезде разбил «Чикаго Буллс» со счётом 133:77 (+56). Преимущество «Пэйсерз» за четыре минуты до конца встречи составляло 67 очков. Это самая большая разница в счёте за последние 25 лет.