Сабонис — об исторической игре с «Тандер»: не видел подобного на профессиональном уровне

Центровой «Индиана Пэйсерс» Домантас Сабонис прокомментировал разгромную победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (152:95).
«Не видел ничего подобного, особенно на профессиональном уровне. Но мы просто веселились. Большую часть времени даже не задумывались о счёте. Просто играли, старались быть агрессивными, и всё получалось», — приводит слова Сабониса ESPN.
Сабонис оформил трипл-дабл уже в первой половине матча, набрав 22 очка, 11 подборов и 11 передач. Домантас стал первым игроком за последние 25 лет, которому удалось набрать трипл-дабл за первую половину с результативностью 20+ очков. «Индиана» одержала самую крупную гостевую победу в истории НБА (+57). Предыдущий рекорд принадлежал «Бостон Селтикс», который в 2018 году на выезде разбил «Чикаго Буллс» со счётом 133:77 (+56). Преимущество «Пэйсерз» за четыре минуты до конца встречи составляло 67 очков. Это самая большая разница в счёте за последние 25 лет.
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