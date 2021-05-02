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Артём Дзюба высказался об уверенной победе «Зенита» над «Барселоной»

Артём Дзюба высказался об уверенной победе «Зенита» над «Барселоной»
Баскетбол / Евролига 0
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился впечатлениями от успехов баскетбольного «Зенита», который продолжает борьбу за выход в «Финал четырёх» Евролиги с «Барселоной», счёт в четвертьфинальной серии 2:2. Дзюба рассказал, что был уверен в победе петербуржцев в четвёртом матче серии.

«Я же сказал, что буду присутствовать только при победе. Я просто чувствовал, что в этом матче у «Зенита» будет только победа.

В первой четверти уже был понятен настрой команды, которая сыграла с максимальной концентрацией в обороне. Кевин Пангос творил чудеса!

Очень круто, атмосфера потрясающая – вы получили ещё одного болельщика. Безумно счастлив, что победили «Барселону» и перевели серию в решающую пятую игру. Будет очень трудно в Испании, хотя там и проводятся матчи без болельщиков. Поддержим наших ребят! Верю, что они смогут сделать еще одно маленькое чудо и выбить из турнира фаворитов», — приводит слова Дзюбы пресс-служба БК «Зенит» на официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

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