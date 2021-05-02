Незадрафтованный игрок побил рекорд Луки Дончича по скорости реализации 500 трёхочковых

Защитник «Майами Хит» Данкан Робинсон превзошёл рекорд лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича. Робинсон сумел реализовать 500 дальних бросков в НБА всего за 152 матча. Это рекорд лиги. Дончичу, чтобы покорить отметку в 500 точных трёхочковых бросков, пришлось провести 187 игр.
Данкан достиг рекорда в матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс», в котором реализовал 6 из 9 попыток из-за дуги. Усилия Робинсона помогли флоридцам одержать победу со счётом 124:107.
Отметим, что защитник выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2018 года, но не был выбран ни одной из команд. В «Майами Хит» он пробился посредством выступлений в G-лиге. Во Флориде Данкан проводит третий сезон. В нынешнем чемпионате он набирает 13,0 очка в среднем, реализовывая 40,7% бросков из-за дуги.
Соответствующий твит доступен на странице «Майами Хит» в «Твиттере». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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