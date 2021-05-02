Член Зала славы рассказал, чем закончилась попытка подкупа сборной СССР

Бывший защитник сборной СССР, легендарный литовский баскетболист Шарунас Марчюлёнис рассказал, как представители сборной Греции в 1987 году перед финалом Евробаскета пытались подкупить игроков советской команды.

«Греки предлагали нам деньги, но никто не принял это предложение. Сам по себе этот жест посеял сомнения в собственных силах. Проблема была в том, что у нас внутри коллектива была слабая коммуникация. Если бы тренер собрал нас всех и спросил наши мысли о случившемся, мы бы разбили греков, я в этом уверен. Вместо этого мы ничего не сделали. Мы остались потерянными и сбитыми с толку. Теперь я могу шутить, что мы сделали свой вклад в развитие греческого баскетбола, причём совершенно бесплатно», — приводит слова Марчюлёниса Eurohoops.

В финале Евробаскета-1987 сборная СССР проиграла Греции со счётом 101:103.