Деннис Родман рассказал, как он более 100 раз попадал в тюрьму
Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман рассказал, что попадал в тюрьму более 100 раз.
«Сколько раз за свою жизнь я попадал в тюрьму? Я бы сказал, что более сотни, да, более ста раз. У меня в доме было столько вечеринок. Семь дней в неделю и 24 часа в день. Это продолжалось всё время», — приводит слова Родмана Parlons Basket.
Напомним, Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.
Всего в регулярных чемпионатах НБА Родман принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора, совершая 1,8 передачи. В плей-офф на его счету 169 матчей со средней статистикой 6,4 очка и 9,9 подбора.
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