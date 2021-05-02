Деннис Родман рассказал, как он более 100 раз попадал в тюрьму

Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман рассказал, что попадал в тюрьму более 100 раз.

«Сколько раз за свою жизнь я попадал в тюрьму? Я бы сказал, что более сотни, да, более ста раз. У меня в доме было столько вечеринок. Семь дней в неделю и 24 часа в день. Это продолжалось всё время», — приводит слова Родмана Parlons Basket.

Напомним, Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.

Всего в регулярных чемпионатах НБА Родман принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора, совершая 1,8 передачи. В плей-офф на его счету 169 матчей со средней статистикой 6,4 очка и 9,9 подбора.