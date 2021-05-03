«Бруклин» проиграл «Милуоки», Майк Джеймс остался без набранных очков

В Милуоки (штат Висконсин, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бруклин Нетс». Хозяева провалили первую четверть, проиграв её с разницей в 9 очков — 28:37. На старте второго отрезка преимущество «Нетс» достигало 14 очков, но вскоре «Бакс» включились в игру и на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 62:59.
В третьем игровом отрезке подопечным Нэша удалось сравнять счёт — 90:90. Заключительную четверть «Бруклин» начал с рывка 6:0, но после упустил инициативу. На протяжении большей части двенадцатиминутки «Бакс» удерживал гостей в пределах 5-6 очков. На последних минутах «Нетс» сократили отставание до одной результативной дальней атаки, но Кевин Дюрант смазал решающий бросок. Победа «Милуоки» — 117:114.
Самым результативным в составе «Бакс» стал Яннис Адетокунбо, набравший 49 очков, у «Бруклина» 42 очка в активе Кевина Дюранта. Майк Джеймс за пять минут игрового времени очков не набрал.
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