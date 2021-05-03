Леброн Джеймс получил новую травму
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (114:121) из-за травмы лодыжки.
Леброн покинул площадку за 6 минут и 40 секунд до финальной сирены из-за болей в правой лодыжке. Джеймс отправился в раздевалку, не дожидаясь конца матча. В матче против «Торонто» Леброн набрал 19 очков, 7 подборов и 6 передач при 5 потерях, реализовав 6 из 11 бросков с игры.
«Лейкерс» проиграли третий матч подряд. Идущий в зоне плей-ин «Портленд Трэйл Блэйзерс» (7-е место, 36-28) догнал клуб из Лос-Анджелеса по количеству выигранных матчей и уступает в таблице только по результатам личных встреч. Ранее Леброн пропустил более месяца из-за травмы голеностопа.
Рекомендуем вам
- 3 мая 2021
-
08:25
-
07:45
-
07:21
-
05:56
-
01:02
- 2 мая 2021
-
23:59
-
22:50
-
21:53
-
20:51
-
19:56
-
17:47
-
15:02
-
13:59
-
11:47
-
10:03
-
09:15
-
08:48
-
08:45
-
08:42
-
08:37
-
08:02
- 1 мая 2021
-
23:45
-
22:58
-
22:45
-
19:59
-
18:45
-
17:50
-
16:59
-
15:39
-
14:54
-
14:26
-
14:18
-
13:16
-
12:57
-
12:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам