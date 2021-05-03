Леброн Джеймс получил новую травму

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (114:121) из-за травмы лодыжки.

Леброн покинул площадку за 6 минут и 40 секунд до финальной сирены из-за болей в правой лодыжке. Джеймс отправился в раздевалку, не дожидаясь конца матча. В матче против «Торонто» Леброн набрал 19 очков, 7 подборов и 6 передач при 5 потерях, реализовав 6 из 11 бросков с игры.



«Лейкерс» проиграли третий матч подряд. Идущий в зоне плей-ин «Портленд Трэйл Блэйзерс» (7-е место, 36-28) догнал клуб из Лос-Анджелеса по количеству выигранных матчей и уступает в таблице только по результатам личных встреч. Ранее Леброн пропустил более месяца из-за травмы голеностопа.