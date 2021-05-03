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Данк Михайлюка, гениальная передача Ламело, постер Янниса через Дюранта — в топ-10 дня НБА

Данк Михайлюка, гениальная передача Ламело, постер Янниса через Дюранта — в топ-10 дня НБА
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

НБА представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата. В подборку вошли эффектный данк украинского атакующего защитника «Оклахома-Сити Тандер» Святослава Михайлюка через Фрэнка Камински в матче против «Финикс Санз» (120:123), блестящая передача разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла, а также бросок сверху форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо через коллегу по амплуа из «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. На первом месте рейтинга победный бросок форварда «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, который подправил промах одноклубника Джоэла Эмбиида и принёс своей команде победу на последней секунде овертайма против «Сан-Антонио Спёрс» (113:111).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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