Шакил О'Нил раскрыл причину распада своего дуэта с Коби Брайантом

Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил вспомнил обстоятельства своего ухода из команды в 2004 году. Тогда он перебрался в «Майами Хит». О’Нил признался, что главной причиной ухода был не конфликт со звёздным партнёром по команде Коби Брайантом.
«Мы могли выиграть семь титулов с Коби, если бы я остался в «Лейкерс». Меня обменяли не потому, что я конфликтовал с Брайантом, нет. Просто «Лейкерс» хотели, чтобы я играл за меньшие деньги, а я отказался. Тогда я сказал им: «Нет, этого делать не буду. Я хочу $150 млн». Я уже достаточно заработал, мог просто передать инициативу Коби и продолжить набирать свои очки. Но Брайант был парнем, который хотел получить всё здесь и сейчас. Иерархия была понятна, тогда «Лейкерс» были моей командой. Но я видел, что в Брайанте есть что-то особенное. Наверное, я мог быть более тактичным, но мне мешало моё эго. Вероятно я был виноват в этом», — цитирует О’Нила Cluth Points.
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