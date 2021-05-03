Определён новый участник плей-офф НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» вышел в плей-офф НБА, сообщает официальный «твиттер» лиги.
«Клипперс» не принимали участие в матчах регулярного чемпионата 2 мая, но благодаря другим результатам оформили путевку в плей-офф. После победы «Торонто Рэпторс» над «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:114) подопечные Тайрона Лю гарантированно примут участие в решающей стадии сезона и не опустятся в зону плей-ин. «Клипперс» вышли в плей-офф в третьем сезоне подряд и девятый раз за 10 последних чемпионатов. С 1970 года на счету клуба 16 попаданий в решающую стадию сезона.
«Клипперс» занимают четвёртое место в Западной конференции с результатом 43-22. Ранее выход в плей-офф обеспечили «Финикс Санз», «Юта Джаз» (Западная конференция), «Бруклин Нетс» и «Филадельфия Сиксерс» (Восточная конференция).
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