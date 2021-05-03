Леброн – о турнире плей-ин: человек, придумавший эту дерьмовую идею, должен быть уволен

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс раскритиковал формат плей-ин. О недовольстве форматом лидер команды высказался после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (114:121). «Лейкерс» ведут борьбу за путёвку в плей-офф с «Даллас Маверикс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс», у всех клубов баланс 36–28 в таблице.
Если действующие чемпионы НБА окажутся на 7-м месте, то им придётся сыграть в плей-ин турнире.
«Человек, придумавший эту дерьмовую идею, должен быть уволен. Для нас сейчас место в турнирной таблице не имеет большого значения. Но нужно избежать участия в плей-ин», — цитирует Леброна журналист Марк Медина.
Джеймс пропустил значительную часть сезона из-за повреждения голеностопа. Лидер «Лейкерс» не смог доиграть матч с «Торонто» из-за нового повреждения.
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