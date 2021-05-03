В Греции отреагировали на обвинения в попытке подкупа игроков сборной СССР

Бывший центровой сборной Греции, а ныне политик и мэр города Пирей Панайотис Фасулас отреагировал на недавнее интервью Шарунаса Марчюлениса. Он сообщил, что греки пытались подкупить игроков сборной СССР перед финалом Евробаскета 1987 года.

«Дорогой Шарунас, я не мог и думать, что в душе такого великого спортсмена так много низости. Вы клеветали на нас с первых дней после триумфа греческой команды в 1987 году. Вы обвиняли нас в допинге, который мы не употребляли. Ваш тренер расистски назвал нас «мавританцами».

На Евробаскете в Афинах сборная Греции доминировала и до победы в матче с СССР. Мы обыграли дважды сборную Югославии, в которой выступали лучшие игроки мира. На Евробаскете-89 мы также обыграли СССР.

Я готов понять, что поражение вызвало большую боль. Но я ни за что бы не поверил, что через 34 года вы выступите с этой отвратительной ложью. Говорят, что величина поврежденного соперника добавляет славы победителю. Но, к сожалению, через 35 лет вам удалось её осквернить», — написал Фасулас в своём «фейсбуке».